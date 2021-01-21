أدلى الفنان اللبناني ” رامي عياش ” بتصريحات مثيرة للجدل خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي ” جعفر عبدالكريم ” في برنامج ” جعفر توك ” .

حيث تحدث رامي عياش عن رأيه في عدد من القضايا التي طرحها عليه جعفر عبد الكريم والتي جاء من بينها قضية إلغاء قانون معاقبة مثليي الجنس في لبنان .

فبسؤاله عن ما إذا كان مع إعطاء المثليين حقوقهم أم ضد ذلك بالتضييق عليهم أو أذيتهم أو سجنهم وعن موقفه من هذا القانون .

رد رامي عياش قائلا : ” أنا أعيش في البلد ولا أعرف شيئا عن هذا القانون .. إذا كان الشخص قد خلق بهذه الحالة فبالتأكيد أنا مع إعطائهم حقوقهم ” .

وفيما يخص موضوع منع تعدد الزوجات أشار رامي إلى أنه ضد هذا الأمر .. وأكد أيضا على أهمية المساواة الحقوقية بين الرجل والمرأة .

وعن رأيه حول قانونا يمنع زواج القاصرات دون 18 سنة قال : ” أنا ضد هذا القانون إذا بنحدد عمر فينا ننزل لسن 16 أو 17 سنة هذا مقبول وليس بزواج أطفال .. من أعمارهن 16 أو17 هذه الأيام يفهمون العديد من الأشياء أكثر منّا ” .