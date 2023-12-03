حلّ الفنان محمد صبحي ضيفًا في حوار صحفي مصوّر لصالح “مجلة وشوشة” المحلّية، وتحدث خلال لقائه عن الفنان ماجد الكدواني.

حيث أجاب صبحي على سؤال محاوريه: “مين من الفنانين الشباب اللي بيلفتوا نظرك؟” ليجيب محمد صبحي أن جودة الممثل من وجهة نظره، مرتبطة بجودة أعماله الفنية، وضرب مثال على الممثل الجيد بالفنان “ماجد الكدواني”.

محمد صبحي يشيد بـ ماجد الكدواني

وقال محمد صبحي:” ماجد الكدواني تلميذي وعارفه وحافظه وشوفت تطوره وبالتأكيد هروح وأشاهد أعماله”.

محمد صبحي يودع صديقه أشرف عبدالغفور

من ناحية أخرى، ودع الفنان القدير محمد صبحي الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، الذي فارق الحياة منذ ساعات قليلة إثر تعرضه لحادث سير أليم، بكلمات مؤثرة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“.

وكتب صبحي: ” إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا الزميل والصديق الغالي أشرف عبدالغفور.. شاركت معي مسلسل من أهم أعمالي فارس بلا جواد.. كنت إنسان رائع وعلى خلق.. دعواتي لك إلى الله بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته، ولابنتك الغالية ريهام عبدالغفور ولكل الأسرة بالصبر والسلوان”.

مسرحية “عيلة اتعمل لها بلوك“

وحرص الفنان محمد صبحى على دعم فلسطين وذلك خلال اخر ليلة عرض لمسرحيته الأخيرة “عيلة اتعمل لها بلوك”.

وقام الفنان محمد صبحى برفع علم فلسطين عقب انتهاء العرض المسرحى “عيلة اتعمل لها بلوك”.

مسرحية “عيلة اتعمل لها بلوك ” يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة “استوديو الممثل “: وفاءصادق ، حمدي السيد ، كمال عطية ، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منةطارق ، ليلي فوزي ، محمود أبو هيبة ، محمد شوقي طنطاوي ، انجيليكا أيمن ، مايكل وليم.

المسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عوده ، والأشعار لعبدالله حسن ، والموسيقي والألحان لشريف حمدان ، والاستعراضات لمحمد سميح.

والمسرحية عن حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، تعرض في شكل كوميدي استعراضيغنائي.

وتعد مسرحية ” عيلة اتعمل لها بلوك” ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدماتالإعلامية.

يشار إلى أن منصة watch it تعرض مسرحية “نجوم الظهر” للنجم محمد صبحي على شاشتها بعد عرضها تلفزيونيالأول مرة على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم مسرحي بمدينة سنبل ،وتحقيقها نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »