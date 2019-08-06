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تضرر فنانة شهيرة من انفجار معهد الأورام بالقاهرة

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نشرت الفنانة اليمنية ” أروي ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” صورا من داخل منزلها تظهر بها الأضرار التي لحقت به جراء الانفجار المدوي الذي حدث أمام معهد الأورام في منطقة المنيل بوسط القاهرة يوم الأحد الماضي .

حيث أن المنزل يقع في محيط الانفجار وبالقرب من موقع الحادث .

وعلقت أروى على الصور مطمئنة جمهورها أن كل ما أصاب منزلها من تلفيات كان كسرا في الزجاج

 وقالت : ” الحمد لله ما في خسائر .. مجرد كسر في الزجاج وما في مصابين أبدا الحمد لله .. الله يرحم اللي ماتوا في هذا الانفجار ويشفي كل المصابين ” .

 

 

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