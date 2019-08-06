تضرر فنانة شهيرة من انفجار معهد الأورام بالقاهرة

نشرت الفنانة اليمنية ” أروي ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” صورا من داخل منزلها تظهر بها الأضرار التي لحقت به جراء الانفجار المدوي الذي حدث أمام معهد الأورام في منطقة المنيل بوسط القاهرة يوم الأحد الماضي .
حيث أن المنزل يقع في محيط الانفجار وبالقرب من موقع الحادث .
وعلقت أروى على الصور مطمئنة جمهورها أن كل ما أصاب منزلها من تلفيات كان كسرا في الزجاج
وقالت : ” الحمد لله ما في خسائر .. مجرد كسر في الزجاج وما في مصابين أبدا الحمد لله .. الله يرحم اللي ماتوا في هذا الانفجار ويشفي كل المصابين ” .
لقطات من داخل منزلي و الحمدلله مافي خسائر.. مجرد كسر في الزجاج و مافي مصابين ابدا الحمدلله.. الله يرحم الي ماتوا في هذا الانفجار و يشفي كل المصابين#معهد_الاورام pic.twitter.com/IRBezqCc5u
— اروى – Arwa (@ArwaOnline) August 5, 2019