تضرر فنانة شهيرة من انفجار معهد الأورام بالقاهرة

نشرت الفنانة اليمنية ” أروي ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” صورا من داخل منزلها تظهر بها الأضرار التي لحقت به جراء الانفجار المدوي الذي حدث أمام معهد الأورام في منطقة المنيل بوسط القاهرة يوم الأحد الماضي .

حيث أن المنزل يقع في محيط الانفجار وبالقرب من موقع الحادث .

وعلقت أروى على الصور مطمئنة جمهورها أن كل ما أصاب منزلها من تلفيات كان كسرا في الزجاج

وقالت : ” الحمد لله ما في خسائر .. مجرد كسر في الزجاج وما في مصابين أبدا الحمد لله .. الله يرحم اللي ماتوا في هذا الانفجار ويشفي كل المصابين ” .