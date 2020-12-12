حل نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” ضيفا مع الإعلامية ” إنجي علي ” في برنامجها ” أسرار النجوم ” على إذاعة ” نجوم إف إم ” .

وخلال اللقاء تحدث أشرف زكي عن أزمة الفنان محمد رمضان الأخيرة ومصير التحقيق معه الذي تم تأجيله وكان من المقرر أن يتم منذ ثلاثة أيام .

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن سبب تأجيل التحقيق مع محمد رمضان هو انتخابات مجلس النواب فكل المستشارين منتدبين ومشغولين هذه الأيام حيث أن لجنة التحقيق تتكون من مستشارين من مجلس الدولة وهو لن يكون فيها .

وأكد أشرف زكي على أن التحقيق ليس معناه الإدانة فقد يكون رجلا بريئا أو مدانا ولكن المشكلة أصبحت رأي عام .

وعن بيان النقابة وقرار إيقاف محمد رمضان قال زكي إنه كان عليهم الرد على غضب الشارع المصري والعربي وفي النهاية سيتم إعلان نتيجة التحقيق .

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية كانت قد أصدرت قرارا بإيقاف محمد رمضان عن التمثيل لحين انتهاء التحقيقات بعد تداول صور له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من المشاهير الاسرائيليين .