كشف الدكتور ” حسام حسني ” رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال اتضافته في برنامج ” الستات مايعرفوش يكدبوا ” عن تطورات الحالة الصحية للفنان ” سمير غانم ” وزوجته الفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

فأشار الدكتور حسام حسني إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت بالمستشفى وحالتها في طريقها إلى الاستقرار .

وتابع قائلا : ” ربنا يتم شفاها وبنزورها كل شوية ونتمنى لها الشفاء العاجل والمصريين كلهم بيدعولها وإن شاء الله وضعها يستقر ” .

وعن سمير غانم قال أن المسحة الخاصة بفيروس كورونا مازالت إيجابية بالإضافة إلى وجود خلل بسيط في وظائف الجسم بأكملها .