نشرت الفنانة المعتزلة ” منى إش إش ” طليقة الفنان ” ماجد المصري ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” كشفت من خلالها عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها مؤخرا إلى أزمة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى السعودي الألماني لتلقي العلاج .

وظهرت منى إش إش في الصور من داخل المستشفى وهي مستلقية على سريرها وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله قدر الله وماشاء فعل .. لسه في العمر بقية .. أنا رجعت البيت اطمنوا لسه في ألم في قلبي بس بتحسن الحمد والشكر لله .. شكرا لأولادي ربنا يبارك فيكم ” .

يذكر أن ماهيتاب إبنة الفنان ماجد المصري كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن إصابة والدتها منى إش إش بجلطة قلبية وذبحة صدرية وطالبت من متابعيها الدعاء لها .