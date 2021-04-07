كشفت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية ” انتصار الشراح ” بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة لمدة شهرين جراء عملية جراحية في الأمعاء .
حيث أشارت مي العيدان في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” إلى أن انتصار الشراح قد استردت وعيها وتم رفع جهاز غسيل الكلى عنها وتتواجد حاليا في العناية المركزة .
فكتبت قائلة : ” لله الحمد والشكر تم تحسن حالة الفنانة القديرة انتصار الشراح واستردت الوعي وتم رفع جهاز غسيل الكلى من عليها في العناية المركزة ” .
وتابعت : ” وحاليا يقوم الأطباء على ضبط بعض الانزيمات وتستقر حالتها بشكل كافي .. الله يكتب لها الخروج باإذن الله من العناية المركزة بفضل الله وثم فضل دعائكم ” .