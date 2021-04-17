أصيبت الفنانة ” دلال عبد العزيز ” بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى إبنتها الفنانة ” دنيا سمير غانم ” .

وكشفت عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة ” نهال عنبر ” عن تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز وإبنتها إلى جانب المنتج ” هشام جمال ” الذي أصيب أيضا بالفيروس .

فقالت في تصريحات صحفية لها : ” عندهم كورونا بس الحمد لله تحت السيطرة وإن شاء الله يكمل لهم على خير ويشفيهم ويعافيهم ” .

وأشارت نهال عنبر إلى أن الفنانين الثلاثة يخضعون للعزل المنزلي وحالتهم مستقرة ويحصلون على بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا المستجد .

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز والمنتج هشام جمال أصيبوا بفيروس كورونا أثناء تصويرهم لمسلسل ” عالم موازي ” بالإضافة إلى مدير التصوير ” جلال الزكي ” و6 أشخاص من فريق عمل المسلسل .

وذلك بعد إجرائهم المسحة الخاصة بالفيروس والتي جاءت نتيجتها إيجابية وهو الأمر الذي استدعى توقف العمل تماما لحين تطهير مواقع التصوير وشفاء المصابين .

مسلسل ” عالم موازي ” هو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال ويشارك في بطولته كلا من : دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز .. وهو مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان على قناة الحياة .