أجرى نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” للكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا .

فقال أشرف زكي أن رجاء الجداوي بحالة صحية جيدة ومازالت تتواجد في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية .

إلا أن حالتها المعنوية والنفسية سيئة للغاية بسبب الشائعات التي ترددت عنها في الآونة الأخيرة حول وفاتها .. فقال : ” هذه السيدة تستحق مننا كل التقدير والإحترام ونقولها ترجعيلنا بالسلامة ” .

وتابع : ” بتمنى من الناس اللي حاطة الوسط الفني همها وشغلها الشاغل تبعد عنه لإن الوسط الفني مش هيسكت ” .

وأضاف أشرف زكي : ” واحدة نايمة في مستشفى تصحى تلاقي خبر إنها ماتت .. كلموني ناس في المستشفى قالولي المرض مش تاعبها معنوياتها هي اللي تاعباها ” .