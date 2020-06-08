كشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي ” جرعة من بلازما المتعافين من فيروس كورونا .

والتي تم حقنها بها على جزئين مساء أمس الأحد ويوم السبت الماضي وذلك بعد استقرار حالتها داخل العناية المركزة .

وأشار المصدر الطبي إلى أن رجاء الجداوي لا تزال بغرفة العناية المركزة لكن الوضع الحالي لحالتها الصحية مستقر، .

حيث أن درجة حرارتها ثابتة عند 37 دون ارتفاع ونسبة الأكسجين في الدم 97 والضغط والنبض في حالة استقرار .. وتجري المتابعة للوقوف على مدى إمكانية إخراجها من وحدة العناية المركزة إلى غرفة عادية .

وعلى صعيد آخر قالت ” أميرة ” إبنة الفنانة رجاء الجداوي أن حالة والدتها ليست مطمئنة .. مؤكدة أنها سوف تعلن أي تطورات في حال حدوث أي جديد .

وتابعت : ” أنا لو اطمنت هطمنكم أقسم بالله .. هى محتاجة الدعاء فقط أرجوكم ” .

وأمضت رجاء الجداوي 15 يوما حتى الآن داخل مستشفى أبو خليفة للعزل بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد .