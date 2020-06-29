انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول تعرض الفنانة المصرية ” سميحة أيوب ” إلى وعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى .

لتخرج الفنانة سميحة أيوب للرد على ما أشيع حيث نفت ما تم تداوله من أنباء وأكدت إنها بخير ولم تذهب إلى المستشفى وتتواجد في منزلها .

وأشارت إلى إنها كانت قد تعرضت إلى بعض التعب والإجهاد نتيجة المجهود الذي بذلته أثناء تصوير مسلسلها ” سكر زيادة ” الذي شاركت في بطولته وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .

وقالت أن الطبيب نصحها بإلتزام الراحة في الفترة الحالية وأنها تتلقى العلاج في المنزل حتى تتعافى تماما .