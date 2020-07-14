أجرت الفنانة اللبنانية ” سميرة توفيق ” يوم الأحد الماضي عملية قسطرة في القلب للمرة الثانية في مستشفى كليفلاند العالمي بمدينة أبو ظبي .

ونشرت ” لينا رضوان ” إبنة شقيقة سميرة توفيق ومديرة أعمالها منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أرفقته بمجموعة من الصور للفنانة وهي على سرير المستشفى بعد العملية لطمأنة محبيها وجمهورها على وضعها الحالي .

فكتبت قائلة : ” في القلب عارض بسيط لكن تكراره أخاف الأطباء .. العارض الذي حصل لها لم يطمئن الجميع فأقروا إدخالها المشفى اي كليفلاند هنا في أبو ظبي المشفى الذي تعالجت فيه منذ بدء تأسسه في الإمارات بطلب من الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ” .

وتابعت لينا رضوان : ” واليوم كانت القسطرة .. القسطرة لا تخيف كما هو متعارف لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر وكانت النتائج غير التوقعات .. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم الممرضين والمشفى والجميع ” .