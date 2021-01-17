كشفت الفنانة العمانية ” فخرية خميس ” تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها ل 3 عمليات جراحية آخرها إزالة الثديين بالكامل على خلفية إصابتها بمرض السرطان .

فتحدثت في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام عن معاناتها من الألم بعد إجرائها لهذه العمليات .. وحرصت على توجيه الشكر لمتابعيها على الدعاء والتواصل معها وللأطباء الذين أجروا لها العمليات .

كما نشرت فخرية خميس صورة لطفل يبيع حلوى غزل البنات ويظهر منهكا من التعب ونائما على الرصيف .. وكتبت في تعليقها عليها : ” رزقه الله بغفوة ليستفيق ويكمل رزقه العفيف .. نام يا إبني ولاتخجل وليتني أحلم مثلك وأضمن حلاوة شعر البنات ” .

وتابعت : ” على فكرة هاي الحلاوة تسمى شعر بنات أو غزل بنات من أنا وصغيرة أحبها بس الحين صعب آكل شئ في سكر عالي وأيضا أشتاق طعمها وأيضا متلهفة أشوف شعري ينمو من جديد بعد الكيماوي ” .

يذكر أن الفنانة فخرية خميس كانت قد أعلنت منذ أيام عن استئصال أورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط وإزالة الثديين بالكامل في مستشفى مسقط مؤكدة أنها ستستكمل خطة العلاج وربما تحتاج لجرعات كيماوي أو البدء في الإشعاع ومن ثم يتبعه العلاج المناعي .