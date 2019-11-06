تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

خضعت الفنانة المصرية ” نادية لطفي ” لعملية جراحية وفقا لما صرح به الفنان ” أشرف زكي ” نقيب الفنانين في مصر وأن الحالة الصحية للفنانة أصبحت مستقرة في الوقت الحالي .

ولم يدل أشرف زكي بأية تفاصيل بخصوص العملية كاشفا أن ذلك هو رغبة الفنانة نادية لطفي والتي حملته أمانة بعدم الإفصاح عن طبيعة الجراحة التي خضعت لها .

وأضاف أن نادية لطفي أجرت العملية في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي التي تتواجد بها منذ فترة .. وأن من تولى إجراء العملية لها هو البروفيسور ” جوزيف إسكندر ” وهو طبيب مصري ألماني يأتي بزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا .

وقال أشرف زكي أن الفنانة في الوقت الحالي توجد بغرفة عادية وحالتها مستقرة وسمح الأطباء بزيارتها .

وفي على الجانب الآخر خرجت ” رضا فرغلي ” مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي بتصريحات أخرى من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري ” سيد علي ” في برنامجه ” حضرة المواطن ” لطمأنة الجمهور على الفنانة المصرية .

وقالت أن نادية لطفي أجرت عملية دقيقة في العمود الفقري .. وأضافت : ” الحمد لله هي حالتها الصحية كويسة أجرت عملية جراحية اليوم وقعدت 3 ساعات في العناية المركزة ودلوقتي انتقلت لغرفتها وحالتها الصحية أحسن ” .