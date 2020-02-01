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تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

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انتشرت خلال الساعات القليلة شائعات حول وفاة الفنانة المصرية ” نادية لطفي ” بعد تدهور حالتها الصحية ووجودها داخل غرفة العناية المركزة .

إلا أن مصادر مقربة من نادية لطفي نفت ذلك وأن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات وأنها مازالت في العناية المركزة وتحتاج الدعاء لها لخطورة وضعها الصحي ودخولها في غيبوبة .

كما خرج نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” بتصريحات صحفية قال فيها أن الفنانة نادية لطفي مازالت على قيد الحياة وإنه لا توجد أي تطورات في حالتها الصحية حتى الآن متمنيا الشفاء لها وطالب من جمهورها الدعاء لها .

 

 

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