كشف الفنان المصري ” إسلام إبراهيم ” عن تطورات وضعه الصحي بعد نشره مؤخرا لصورة له خلال تواجده بالمستشفى ومروره بوعكة صحية منذ أكثر من إسبوع ولا يعلم أسبابها مطالبا الجمهور بالدعاء له .

حيث أشار إسلام إبراهيم في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” إلى إصابته بالتهاب حاد في جدار المعدة والذي تسبب في التهابات بالقولون .

فكتب قائلا : ” أولا بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا أو تبعتلي رسايل وآسف إني مكنتش بقدر أرد .. بعد فحوصات وتحاليل كتير جدا اكتشفت أن عندي التهاب حاد في جدار المعدة أدى إلى التهابات في القولون وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي واللي هي أصلا متشابهة مع أعراض الكورونا ” .

وتابع : ” ولكن طريقة العلاج مختلفة تماما وده بعد ما اتأكدت أن معنديش كورونا بعد ما عملت المسحة وتحاليل الكورونا مرتين .. دعواتكم بالشفاء العاجل لأن الموضوع مؤلم جدا ومش سهل ولكن الحمد لله على كل حال ” .

واختتم الفنان إسلام إبراهيم منشوره بالقول : ” بشكر دكتور أحمد سمير على وقوفه جنبي اليومين اللي فاتو .. أي معلومات أخرى عن حالتي الصحية غير صحيحة بالمرة وإن شاء الله هتعدي على خير بفضل ربنا ثم دعواتكم ” .