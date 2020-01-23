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تطورات الحالة الصحية للفنان المصري ” خالد النبوي “

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كشف الدكتور ” جمال شعبان ” رئيس قسم كهرباء القلب واختلال نبض القلب بمعهد القلب القومي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن تطورات الحالة الصحية للفنان ” خالد النبوي ” .

حيث أعلن عن خروج خالد النبوي من المستشفى وعودته إلى المنزل بعد تعافيه من وعكته الصحية التي قام على إثرها باجراء عملية توسيع أحد شرايين القلب .

بعد أن أصيب بجلطة حادة في الشريان التاجي الخلفي أدت إلى اختلال كهرباء القلب وهو في صالة الألعاب الرياضية وسقوطه مغشيا عليه ونقله إلى استقبال الحالات الحرجة .

وكتب الدكتور جمال شعبان في منشوره : ” النبوي يتعافى من وعكته الصحية وبمنزله الآن .. الدعامة الثانية مؤجلة وغير طارئة .. الحالة مستقرة .. ما تزعلوش ” .

 

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