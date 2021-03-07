أصيب الفنان المصري ” توفيق عبد الحميد ” منذ أيام بفيروس كورونا المستجد وفقا لما أعلنه صديقه الفنان التشكيلي ” حسن وهبة ” في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك .

جاء فيه : ” أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لأخي وصديقي الفنان توفيق عبدالحميد ” .

وعن تطورات حالته الصحية أكدت نقابة المهن التمثيلية في مصر على تواصلها مع الفنان توفيق عبد الحميد .. وأشارت في بيان لها بأن الأخير لم يعلم النقابة بأمر إصابته بالفيروس كون من يقوم على علاجه إبنته التي تعمل طبيبة وتعي تماما حجم إصابته وسبل العلاج .

وأنه أكد في حال احتاجت حالته الانتقال إلى المستشفى فأنه سوف يتواصل مع النقابة .

وأوضح بيان النقابة أن توفيق عبدالحميد أكد أنه في حال أفضل من بداية إصابته لكنه ما زال يعاني من أعراض الفيروس مثل آلام في الحلق والصدر ولا يستطيع التحدث كثيرا ولم تصبح النتيجة سلبية بعد .

كما خرج الفنان المصري بتصريحات صحفية له لطمأنة جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي قائلا : ” الحمد لله الدنيا كويسة وإخواتي كلهم دكاترة وواخدين بالهم مني .. وباخد بروتوكول علاج فيروس كورونا وأنا متواجد حاليًا في عزل منزلي ” .

وأشار توفيق عبد الحميد إلى أنه لا يعرف مصدر العدوى لأنه لا يخرج من بيته منذ فترة طويلة بسبب إصابته بالغضروف .. وأن احتمالية انتقال العدوى إليه من الممكن أن تكون من عمال الدليفرى .