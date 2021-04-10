أثار الفنان المصري ” خالد النبوي ” قلق محبيه ومتابعيه بعد إعلان خبر نقله إلى المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية ومطالبة زوجته من جمهوره بالدعاء له لتعبه الشديد .

وتم الكشف بعد ذلك عن أن خالد النبوي قد أصيب بفيروس كورونا المستجد وساءت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين بعد تعرضه لمضاعفات .

ومنذ قليل خرجت ” منى المغربي ” زوجة الفنان المصري بمنشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك لطمأنه الجمهور على وضعه الصحي .

فكتبت قائلة : ” صباح الخير .. حابة أطمنكوا إن خالد الحمد لله اتنقل غرفة عادية .. دعواتكوا يرجع البيت في أسرع وقت ” .