خرجت ” إيمان ” إبنة الفنان المصري ” عادل الفار ” بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها الى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات بالقاهرة .

فقالت إيمان أن والدها الفنان عادل الفار أفاق من الغيبوبة الكبدية التي أصيب بها وحالته مستقرة بالوقت الحالي إلى حد كبير ولكنه لا يزال بغرفة العناية المركزة .. ومن المتوقع خروجه منها يوم غد ونقله إلى غرفة عادية وفقا لما قاله أحد الأطباء المعالجين له .

وأضافت أن عادل الفار كان يعالج في الفترة الماضية من فيروس سي ولكن يبدو أن العلاج كان له آثار جانبية سببت لوالدها بعض المضاعفات مثل حدوث نسبة تليف في الكبد .. مؤكدة أنه كان يتابع حالته باستمرار إلا أن الأزمة الصحية الأخيرة جاءت مفاجئة .