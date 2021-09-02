كشف الفنان المصري ” محمد التاجي ” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية لم يكشف عن طبيعتها .

فحرص محمد التاجي على طمأنة جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي الحالي قائلا : ” أنا بطمنكم عليا .. أنا بخير الحمد لله .. عملت العملية إمبارح وخلصت الساعة 2 الفجر .. وأنا قاعد بكلمكم أهو مفيش أي حاجة ” .

وتابع : ” وبشكركم على كل روح جميلة لقيتها منكم .. إن شاء الله أخرج من المستشفى النهاردة بالليل أو بكرة الصبح بالكتير وهرجع أغلس عليكم تاني .. أشوفكم على خير يارب ” .