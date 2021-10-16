كشف الشاعر ” حبيب بو أنطون ” الصديق المقرب للفنان اللبناني ” وائل كفوري ” عن تطورات الحالة الصحية للأخير بعد تعرضه في الساعات القليلة الماضية لحادث سير مروع نقل على إثره إلى مستشفى معونات جبيل .

فكتب حبيب بو أنطون في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر مطمئنا الجمهور على وضع وائل كفوري قائلا : ” وائل بخير .. شكرا يا عدرا ” .

كما نشرت ” أنجيلا بشارة ” طليقة وائل كفوري منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري تضمن صورة للسيدة مريم العذراء كتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله ع سلامتك أبو ميشيل .. وائل بخير الحمد لله ” .

فيما أشار موقع ” ET بالعربي ” إلى أن الحادث نتج عن وقوع سيارة وائل كفوري بحفرة كبيرة وهو ما ألحق الأضرار الجسيمة بسيارته .

وأضاف أنه تم نقل وائل هو والسيدة التي كانت برفقته إلى المستشفى وإنه يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج وهو بصحة جيدة .

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فإن الفنان اللبناني أصيب برضوض وكدمات في أنحاء جسده نتيجة شدة الضربة التي جعلت وائل كفوري خارج السيارة .