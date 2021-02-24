كشفت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة ” نهال عنبر ” في مداخلة تليفونية مع الإعلامي ” رامي رضوان ” في برنامج ” مساء dmc ” عن تطورات الحالة الصحية للفنان ” يوسف شعبان ” .

وذلك بعد نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة في مستشفى العجوزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وشعوره بأعراض ومضاعفات شديدة .

فقالت نهال عنبر أن الفنان يوسف شعبان كان قد أصيب بالفيروس منذ ثلاثة أيام وإنه تم وضعه حاليا على جهاز الأكسجين وكانت لديه مشكلة في انخفاض الضغط والذي يتم التعامل معها بالأدوية .

وأشارت إلى أن الحالة مستقرة حتى الآن ولكنها ليست جيدة .. وطالبت من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء القريب .

https://www.facebook.com/dmctv/videos/2851443271769814/?t=152