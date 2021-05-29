كتب الفنان ” كريم عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كشف من خلاله عن تطورات الحالة الصحية لوالده المخرج ” محمد عبد العزيز ” بعد إصابته بفيروس كورونا .

فقال : ” حالة الاستاذ المخرج الكبير محمد عبدالعزيز الصحية مطمئنة جدا الحمد لله تماما .. رغم الإصابة بكورونا ولكنه الآن في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله ” .

وتابع كريم عبد العزيز مطالبا بعدم ترويج الشائعات حول والده : ” رجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد .. وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه ” .

يذكر أن المخرج محمد عبد العزيز من أبرز المخرجين في السينما المصرية خاصة في مجال الكوميديا .. ومن أهم أعماله : ” عصابة حمادة وتوتو ” و ” غاوي مشاكل ” و ” خلي بالك من عقلك ” و ” بكيزة وزغلول ” .