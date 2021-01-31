كشف الفنان التركي ” أوراز كاجيلار أوغلو ” نجم مسلسل إبنة السفير والشهير بشخصية ” غديز ” عن تطورات الحالة الصحية للنجمة التركية ” نسليهان أتاغول ” .

والتي كانت قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرا بعد إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء المسربة .. وهو ما جعلها تعلن إنفصالها عن بطولة مسلسل إبنة السفير نظرا لحاجتها إلى الراحة وتلقي العلاج .

وقال أوراز كاجيلار أوغلو أن الوضع الصحي لنسليهان في تحسن وفي حال أفضل وتستريح في منزلها بالوقت الحالي .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا حول عودة نسليهان أتاغول لتصوير مسلسل إبنة السفير بعد تحسن حالتها الصحية .

ولكن تبيّن أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة حيث أن العلاج الذي يتطلبه مرض نسليهان طويل الأمد ولن تستطيع العودة إلى ولاية موغلا التركية في الوقت الحالي .

كما أن الشركة المنتجة للمسلسل قد وقعت عقداً مع النجمة التركية ​توبا بويوكستون ولا يمكنها التراجع عنه بعد مشاركتها في مشهد واحد فقط من الحلقة ال 37 والتي تمت إذاعتها الإسبوع الماضي .