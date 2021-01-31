كشف الفنان التركي ” أوراز كاجيلار أوغلو ” نجم مسلسل إبنة السفير والشهير بشخصية ” غديز ” عن تطورات الحالة الصحية للنجمة التركية ” نسليهان أتاغول ” .
والتي كانت قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرا بعد إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء المسربة .. وهو ما جعلها تعلن إنفصالها عن بطولة مسلسل إبنة السفير نظرا لحاجتها إلى الراحة وتلقي العلاج .
وقال أوراز كاجيلار أوغلو أن الوضع الصحي لنسليهان في تحسن وفي حال أفضل وتستريح في منزلها بالوقت الحالي .
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا حول عودة نسليهان أتاغول لتصوير مسلسل إبنة السفير بعد تحسن حالتها الصحية .
ولكن تبيّن أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة حيث أن العلاج الذي يتطلبه مرض نسليهان طويل الأمد ولن تستطيع العودة إلى ولاية موغلا التركية في الوقت الحالي .
كما أن الشركة المنتجة للمسلسل قد وقعت عقداً مع النجمة التركية توبا بويوكستون ولا يمكنها التراجع عنه بعد مشاركتها في مشهد واحد فقط من الحلقة ال 37 والتي تمت إذاعتها الإسبوع الماضي .