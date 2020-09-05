قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة يوم الخميس الماضي بإلغاء حكم حبس الفنان ” حسام حبيب ” لمدة سنة بتهمة ضرب المنتج ” ياسر خليل ” مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق .

واكتفت المحكمة بتغريم حسام حبيب مبلغ 200ج وتغريم ياسر خليل 200 جنيه أيضا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

وجاء هذا الحكم نتيجة قبول المحكمة للاستئناف الذي قدمه حسام حبيب على الحكم الذي صدر ضده في شهر مارس الماضي بالحبس لمدة عام كامل لاتهامه بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل .

يذكر أن القضية كانت قد بدأت في 8 ديسمبر 2019 بعدما حرر ياسر خليل محضرا في قسم شرطة التجمع الأول ضد الفنان حسام حبيب أكد فيه أن حسام قام بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم وأحدث به إصابات وذلك بسبب خلافات عمل بينهما .