دأت النيابة العامة في الكويت إجراءات التحقيق مع الدفعة الأولى من المشاهير والفاشينيستات المتهمين بوجود تضخم كبير في أرصدتهم في إطار ما يعرف إعلامياً بقضية “مشاهير غسيل الأموال”.

وحسب صحيفة “القبس” المحلية نقلاً عن مصدر خاص قوله:

“إن النيابة وعن طريق وزارة الداخلية أبلغت المتهمين أمس بضرورة الحضور إلى أحد المخافر والحصول على ورقة (تكليف بالحضور) للتحقيق في تضخم أرصدتهم”.

ويتوقع أن تشهد النيابة العامة في الكويت تحقيقات ماراثونية مع عدد من المتهمين، تحديداً وأنه يوجد هناك المستندات والتحويلات التي سيواجه بها الأشخاص المتهمين بالقضية وعددهم 7 أشخاص كدفعة أولى وذلك وفق صحيفة “الرأي”.

وعلى حسب ما ذكرت صحيفة “الراي” أن المشاهير الذين يخضعون لإجراءات التحقيق في النيابة العامة اليوم هم: دانة الطويرش، نهى نبيل وزوجها، مريم رضا، فرح الهادي، جمال النجادة، يعقوب بوشهري، حليمة بولند.