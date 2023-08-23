بعد الأزمة الصحية التي تعرّض لها خلال الفترة السابقة، حيث يعاني من سرطان منذ عامين وساءت حالته أخيراً،كشفت المخرجة منال الصيفي تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

الحالة الصحية لـ أشرف مصلحي

وقالت منال الصيفي، إن الحالة الصحية لزوجها أشرف مصيلحي مستقرة، ولكنه مازال في حالة توهان، حيث يجلس مع أولاده ولكنه لا يتحدث معهم.

وأضافت، هو ليس في غيبوبة و ليس صاحياً ولكن نوعية مرضه، أنه لا يشعر بأولاده لما يكون معهم، نحن لنا 3 سنوات على هذه الحالة.

وكان أشرف مصيلحي أثار قلق جمهوره بعد تعرضه لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، ونقل إلى الرعاية المركزة بعدما أصيب بالتهاب حاد في جسده لم يستطيعوا السيطرة عليه، مرضه ليس له علاج سواء داخل أو خارج مصر.

آخر أعمال أشرف مصلحي

يُذكر أن آخر أعمال الفنان المصري أشرف مصيلحي “مسلسل جمال الحريم“، وهو من إخراج زوجته منال الصيفي، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق.

وشارك في مسلسل الطاووس الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، حيث دارت أحداثه حول كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق في إحدى قضايا اﻻغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب.

وضم المسلسل مجموعة من الفنانين، منهم جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، فرح الزاهد، يوسف الأسدي، والعمل من تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وفاة والدة أشرف مصيلحي:

من ناحية أخرى، أعلنت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان المصري أشرف مصيلحي، قبل فترة وفاة والدته.

وأعادت “منال” نشر “بوست” لشقيقها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، جاء فيه: “انتقلت إلى رحمة الله، السيدة الفاضلة اعتماد محمد، والدة أشرف مصيلحي زوج أختي منال الصيفي، والسيدة إيمان مصيلحي”.

وتابع: “صلاة الجنازة غدا الإثنين 9 مايو في مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر، والعزاء على مقابر القوات المسلحة طريق يارب اكرمها بالرحمة والمغفرة”.

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