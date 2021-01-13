قضت محكمة جنح المقطم ببراءة ” هند الحناوي ” طليقة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” من الاتهام الذي وجهه الأخير إليها بتعريض حياة إبنتهما ” لينا ” للخطر والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ونشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعى مطالبا بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وقال ” شعبان سعيد ” محامي هند الحناوي في دفاعه أن بلاغ أحمد الفيشاوي وإتهامه لموكلته كان لعدة أغراض وهو الكيدية والتلفيق ومن أجل إفلات الفيشاوي من التزاماته المادية تجاه إبنته مشيرا إلى أن لينا سافرت إلى لندن برغبة وموافقة والدها .

يذكر أن محكمة أسرة مصر القديمة كانت قد قضت بزيادة مصروفات النفقة الخاصة بـ ” لينا أحمد الفيشاوي ” إلى 20 ألف جنيه .