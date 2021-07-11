قضت محكمة مستأنف الأسرة اليوم الأحد برفض الإستئناف المقدم من الفنان ” أحمد عز ” وإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه استرليني قيمة المصروفات الدراسية لتوأم الفنانة ” زينة ” عن العامين الدراسيين 2018-2019 و 2019-2020 .

حيث كان قد تقدم أحمد عز باستئناف على الحكم الصادر من جانب محكمة الأسرة في وقت سابق بدفع 41 ألفا و700 جنيه استرليني قيمة المصروفات الدراسية لتوأم زينة ودفع 42 ألف و350 جنيها قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

وقال ” معتز الدكر ” محامي زينة في تصريحات صحفية له تعقيبا على رفض استئناف أحمد عز بأن هذا الحكم الصادر نهائي وواجب النفاذ ولا يوجد أي درجة تقاضي أخرى .

يذكر أن زينة كانت قد أقامت دعوى تطالب فيها أحمد عز بمصروفات دراسية لتوأمه ” زين الدين وعز الدين ” .. وقدم دفاع زينة مذكرة تحتوي على أجر الفنان أحمد عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها .