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تطورات قضية حبس سمية الخشاب بسبب ” شيك بدون رصيد ” لأحمد سعد

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قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بإلغاء الحكم الصادر ضد الفنانة ” سمية الخشاب ” والذي كان قد صدر بحبسها لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامها بتوقيع شيك بدون رصيد لصالح زوجها السابق الفنان ” أحمد سعد ” .

حيث قبلت المحكمة المعارضة المقدمة على الحكم بالحبس من جانب سمية الخشاب وقررت انقضاء الدعوى الجنائية .. وذلك بعد أن قدمت سمية الخشاب عن طريق محاميها ” هشام تميم ” شيك مصرفي مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه إلى وكيل أحمد سعد .

مما دعا المحكمه إلى إلغاء الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 أعوام ودفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم في جنحة شيك بدون رصيد بجلسة 2/11/2019 .

وعلقت الفنانة سمية الخشاب علي إلغاء حكم حبسها بالسجن في تصريحات صحفية لها فقالت : ” ثقتي في عدالة القضاء المصري في محلها ” .

 

 

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