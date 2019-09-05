تطورات قضية سجن المطربة المصرية ” بوسي “

بعد تداول الأنباء على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول إلقاء القبض على المطربة المصرية ” بوسي ” بتهمة صرف شيكات بدون رصيد .

خرج ” حمدى بدر ” مدير أعمال بوسي لينفي كل ما تردد وأن الفنانة بوسي متواجدة حاليا في منزلها وتمارس حياتها بشكل طبيعي .

وأكد في تصريحات صحفية على غنه سوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات وشن هجوما شديدا عليهم .

وعلى الجانب الآخر صرحت ” عزة العشري ” محامي ” وليد فطين ” طليق الفنانة بوسي والذي قام برفع هذه الدعوى القضائية ضدها أن المحكمة قضت بحبس بوسي لمدة ثلاث سنوات في حكم نهائي .. وأن عدم تنفيذ الحكم يعني أنها متهربة من العدالة .

وأضافت أنها أرسلت إنذارا للفنان ” هاني شاكر ” نقيب المهن الموسيقية بمنع بوسي من الغناء وعدم السماح لها بإحياء أي حفلات غنائية .