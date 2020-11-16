قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم الإثنين بإلغاء الحكم الصادر ضد الفنانة ” سما المصرى ” من المحكمة الابتدائية بحبسها لمدة سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة .

وقررت المحكمة تخفيف حكم حبسها من سنتين إلى سنة واحدة والاكتفاء بتغريمها مبلغ قدره 100 ألف جنيه في القضية المتهمة فيها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري .

يذكر أن النيابة المصرية كانت قد وجهت ل ” سامية أحمد عطية عبد الرحمن ” وشهرتها سما المصري تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء وتحرض على الدعارة .