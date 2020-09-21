أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية حكم حبس الفنانة المصرية ” سما المصري ” بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور .

وهو الحكم الذي كانت قد قضت به الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية منذ فترة بمعاقبتها بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه وذلك لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بناء على أوراق الإحالة من النيابة العامة إلى المحكمة الإقتصادية .

والتي تضمنت أن المتهمة في الفترة من ديسمبر 2019 إلى إبريل 2020 نشرت صورا خادشة للحياء العام وبثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك – إنستجرام – يوتيوب ) .

بالإضافة إلى مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام ويثير الغرائز وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

واتهمتها النيابة في بيان لها بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الدعارة .