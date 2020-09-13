قضت محكمة مصرية برفض دعوى منع دخول الفنانة الكويتية ” حياة الفهد ” من الدخول إلى مصر على خلفية الدعوى التي أقامها ضدها المحامي المصري ” سمير صبري ” .

والتي طالب فيها بإدراج إسم حياة الفهد في قوائم الممنوعين من دخول مصر بسبب تصريحاتها التي دعت فيها إلى طرد العمالة المصرية من الكويت خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا .

وعلى الجانب الآخر كانت حياة الفهد قد أكدت على أن ما نسب إليها غير صحيح نافية طلبها بطرد العمالة المصرية من الكويت .

كما أكدت على أن خلال حديثها الذي أثار الجدل حولها لم تتطرق إلى أي جنسية وافدة وإنما كانت تهتم بطرق مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .