قضت محكمة مومباي الهندية بتمديد حبس ” آريان خان ” نجل الفنان الهندي ” شاروخان إلى يوم السابع من شهر أكتوبر الجاري على ذمة التحقيقات بعد اتهامه في قضية حيازة مخدرات .

حيث ألقت قوات مكافحة المخدرات الهندية القبض عليه و7 آخرون من بينهم نساء أثناء تواجدهم في حفل على متن سفينة سياحية في حالة هذيان وبحوزتهم مواد مخدرة .

وكان قد تقدم محامي آريان خان بطلب إلى المحكمة للإفراج عن موكله بكفالة مشيرا إلى أن الشرطة حققت معه على مدار اليومين الماضيين ولم تعثر معه على أي شيء .. إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب .

وذلك بعدما عثرت الشرطة على محادثات بين آريان وتجار مخدرات مما يشير إلى تورطه في القضية .. وتبحث المحكمة عن الأشخاص التي تمت معهم تلك المحادثات لتتم مواجهتهم بآريان خان .

كما تنتظر المحكمة نتيجة التحاليل الخاصة بنجل شاروخان الأكبر والتي خضع لها في اليوم الذي تم القبض عليه وخضع أيضا لتحليل فيروس كورونا .