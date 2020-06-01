أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قرارها بتأجيل محاكمة الفنانة ” سما المصري ” المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 6 من شهر يونيو الجاري .

وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي .

بالإضافة إلى إتيانها علانية بأفعال فاضحة مخلة وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري .

كما قامت الإعلامية ” ريهام سعيد ” بإتهام سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور .