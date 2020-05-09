قررت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة بمصر تأجيل جلسة محاكمة الفنانة ” سما المصري ” إلى يوم 23 من شهر مايو الجاري للإطلاع وذلك في قضية التحريض على الفسق والفجور .

حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن ” سامية أحمد عطية عبدالرحمن ” الشهيرة بسما المصري كانت قد قامت بنشر صورا ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الإجتماعي .

وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري .

وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمد الحبس خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات .