عادت قضية الاغتصاب الجماعي في فندق فيرمونت في مصر إلى الواجهة من جديد خلال الساعات الماضية بعدما قررت النيابة العامة المصرية حبس نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي والفنان الراحل مصطفى كريم على ذمة التحقيقات في القضية،

وقررت النيابة أيضاً حبس متهم أخر في القضية وهو الشاب أحمد الجنزوري 4 أيام.وأتى ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية اللبنانية، القبض على 3 مصريين، متهمين بالقضية فروا خارج البلاد قبل صدور أمر النائب العام المصري بضبطهم.

كما ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان السبت الماضي أنه ورد كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء 7 أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، ومتهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة.

وأضافت أنه وعلى الفور، أُعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت السلطات إجراءاتها، حيث تبين أن 5 من أصل 7 كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليستقر العدد على 3 مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية.تركوا حقائبهم وهربوا!

وقد وصف الاعلامي المصري أحمد موسى القضية بـ “الكبيرة” موضحا ان فيها ابناء بعض ابناء الاسماء والشخصيات.

إلى ذلك أشارت إلى أن المتهمين وهم: أ. ط مواليد عام 1988، وع. إ مواليد عام 1990، وخ. إ مواليد عام 1987 ، قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، ومن خلال المتابعة، تم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة أمنية مساء الجمعة بمداهمة المكان، وتمكّنت من القبض عليهم.كما تمكنت السلطات المصرية من القبض على أحد المتهمين في القضية ويدعى أمير زايد أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين في القضية، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يشار إلى أن تفاصيل الواقعة التي كشفت عنها حسابات على مواقع التواصل، تعود إلى 6 سنوات مضت، حيث طالب المغردون بفتح تحقيق فيها عقب التستر عليها لسنوات.فيما ردت إدارة الفندق الشهير بتأكيدها تقديم مساعدتها من أجل الوصول للحقيقة.تناوب على الاغتصاب وتصوير!وكشفت التفاصيل أن عدداً من الشباب قاموا بتخدير فتاة داخل الفندق الشهير، وصعدوا بها لإحدى الغرف، وتناوبوا على اغتصابها، وعقب انتهاء جريمتهم كتبوا أسماءهم على جسدها.كما قام المتهمون بتصوير الواقعة وتبادلوا الفيديو فيما بينهم.