تحدثت المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية ” حلا ولد روب ” خلال لقائها مع برنامج ” ناس أونلاين ” عن قضية مقتل الشاب السوري ” محمد الموسى ” على يد الدكتور ” فادي الهاشم ” زوج الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” بعد اقتحامه لفيلتهما إلى الواجهة من جديد .

حيث قالت المحقّقة حلا ولد روب أن جريمة قتل محمد الموسى في فيلا نانسي عجرم في العام الماضي هي جريمة قتل عمد .. وأن ما فعله فادي الهاشم هو جريمة قتل عمد وخلف هذه الجريمة جرائم أخرى .

وأشارت إلى أن محمد الموسى كان قد اطلع على بعض الأمور والمعطيات التي قد تشكل خطرا على الهاشم وعائلته وزوجته وبعض الشركاء الذين يعملون معه .

وأضافت حلا ولد روب أنه تم استدعاء فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم إلى جلسة التحقيق يوم الثلاثاء المقبل .. مشيرةً إلى أن الحادثة هي الأولى من نوعها التي يتم فيها التحقيق مع نانسي عجرم في جريمة القتل التي وقعت في منزلها .