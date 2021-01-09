تعرض منزل النجم العالمي ” جوني ديب ” في هوليوود هيلز لمحاولة سرقة على يد سيدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي .

حيث اقتحمت هذه السيدة المنزل أثناء غياب جوني ديب بهدف السرقة إلا أنه مع خروج صوت الإنذارات الأمنية الخاصة بالمنزل وسماعها لها تمكنت من الهروب قبل وصول رجال الشرطة إلى المكان .

وفي وقت لاحق تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على هذه السيدة في مكان قريب من المنزل ووجهت إليها تهمة السطو والسرقة .. ولكن لم تذكر المصادر أي تفاصيل أخرى حول هوية هذه السارقة وإن كانت قد تمكنت من أخذ أي شيء أم لا وما زال التحقيق جاريا .