تعرفوا إلى ابنة حميد الشاعري الشابة الجميلة.. هل تشبهه!

فاجأ الفنان الليبي حميد الشاعري متابعيه بنشر صورة لابنته الشابة من خلال حسابه على “فايسبوك”.

وتوجه إليها من خلالها برسالة تهنئة لمناسبة يوم ميلادها وكتب: “سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حـلوة، سنة حـلوة، سنة حلوة يا جميـل”.

وأضاف: “هووف، عيد سعيد نبيلة الشاعري، حبيبتي يا نبيلة، ربي يحفظك”. وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين الذين أعرب معظمهم عن إعجابهم بجمال الشابة.

ويشار إلى أن الفنان تزوج من أربع نساء قبل زوجته الحالية التي تحمل الجنسيتين المصرية والكندية.

وتنتمي طليقاته إلى جنسيات أخرى مختلفة هي البريطانية والأردنية والكندية. وأسفرت هذه الزيجات عن أربعة أبناء هم نديم ونوح ونبيلة ونورا.