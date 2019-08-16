تعرفوا إلى ابنة هيا الشعيبي.. شاهدوا جرأتها الكبيرة وما قصة إصابتها؟

ظهرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في مقطع فيديو جديد أشارت من خلاله إلى تعرض ابنتها فاطمة لإصابة.

ودعت الأخيرة إلى الظهور إلى جانبها وإلقاء التحية الصاباية على المتابعين. وهو ما فعلته الطفلة بجرأة كبيرة.

وطمأنت الممثلة هؤلاء على صحة الإبنة التي بدا انها تعرضت لإصابة أثناء الرقص مع أطفال آخرين في إحدى المناسبات.



وتوجهت بالشكر إلى كل من اتصل محاولاً الاطمئنان على حالتها. وذكرت منهم الفنانة الكويتية صديقتها إلهام الفضالة وزوجها.

وأعجب الكثيرون بعفوية الفتاة وجرأتها، حيث حقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 51 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة الكويتية نشرت على حسابها على التطبيق فيديوهات وصوراً التقطت خلال تقديمها عروض مسرحية “عودة ريا وسكينة” مع الفنانة إلهام الفضالة والفنان داوود حسين وحققت من خلال احدها أكثر من 148 ألف مشاهدة.