تعرفوا إلى ابنيّ سعد الصغير الشابين.. شاهدوا وسامتهما!

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً للفنان المصري سعد الصغير.

ولفت فيها الأنظار بالظهر إلى جانب ولديه.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> هو اصغر من اولاده A post shared by ‬Be4_aftr_ksa_kwt (@be4_aftr_ksa_kw_) on Dec 9, 2019 at 10:31am PST



وفوجئ الكثير من المتابعين بوسامة الأخيرين مشيرين إلى أن الفنان يبدو وكأنه شقيقهما أو صديقهما.

ومما جاء في التعليقات: “هو أصغر من أولاده” و”هو صغير وأولاده كبار” و”ما شاءالله مابين عليه عند ذا الشباب والله ويطلع منه سعد”.



ويشار إلى أن الصغير توجه مؤخراً إلى السعودية حيث من المتوقع أن يقيم حفلاً الخميس المقبل 12 ديسمبر 2019.



وهو ما أعلنه من خلال تعليق نشره على حسابه الخاص على التطبيق حيث كتب: “لأول مرة في جدة الفنان سعد الصغير يلا بينا نولع الدنيا يوم الخميس في انتظار أهل جدة”.