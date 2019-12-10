تعرفوا إلى ابنيّ سعد الصغير الشابين.. شاهدوا وسامتهما!

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً للفنان المصري سعد الصغير.
ولفت فيها الأنظار بالظهر إلى جانب ولديه.
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وفوجئ الكثير من المتابعين بوسامة الأخيرين مشيرين إلى أن الفنان يبدو وكأنه شقيقهما أو صديقهما.
ومما جاء في التعليقات: “هو أصغر من أولاده” و”هو صغير وأولاده كبار” و”ما شاءالله مابين عليه عند ذا الشباب والله ويطلع منه سعد”.
ويشار إلى أن الصغير توجه مؤخراً إلى السعودية حيث من المتوقع أن يقيم حفلاً الخميس المقبل 12 ديسمبر 2019.
وهو ما أعلنه من خلال تعليق نشره على حسابه الخاص على التطبيق حيث كتب: “لأول مرة في جدة الفنان سعد الصغير يلا بينا نولع الدنيا يوم الخميس في انتظار أهل جدة”.