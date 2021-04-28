يبدي العديد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” اهتمامه بنشر مقاطع وصور تُظهر أفراداً من عائلات المشاهير.

وفي هذا السياق، نشر أحد هذه الحسابات فيديو ظهرت فيه الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل وهي تحتفي بمناسبة “القرقيعان” مع شقيقتها التي لفتت الأنظار بجمالها. ورأى الكثيرون أنها ما زالت تتمتع بملامح طبيعية، وقارنوا بينها وبين شقيقتها، وفيما اعتبر بعضهم أنها أكثر منها جمالاً، أشار آخرون إلى العكس.

يُذكر أن نهى نبيل حلّت أخيراً ضيفة على برنامج الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز الرمضاني ولفتت الاهتمام ببعض تصريحاتها.

وتطرقت إلى ورود اسمها على لائحة المتهمين بغسل الأموال، وقالت إن الكثير من الأشخاص خذلوها ومنهم أقارب وأصدقاء وزميلات. وأشارت في هذا السياق إلى أن إحدى هؤلاء منعتها من التفاعل معها عبر المواقع من طريق “البلوك”، وعبّرت عن استغرابها، خصوصاً بعد “العِشرة” والمناسبات والعلاقة المميزة.

وذكرت مهيرة الفاشينيسيتا بيبي عبد المحسن، فقالت نهى إن العلاقة بينهما كانت وثيقة جداً وعائلية وإنه كان ينبغي على الصداقة الحقيقية أن تمنعها من فعل ذلك، مؤكدةً أن تصرف بيبي أحزنها ولافتةً إلى أنها لم تتحدث عنها في أي مقابلة احتراماً للعلاقة التي جمعتهما.