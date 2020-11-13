للمرة الأولى نشرت الفنانة المصرية أمينة على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لشقيقها وأشارت من خلال التعليق عليها إلى أنه يعاني من وعكة صحية.

وفي هذا السياق كتبت: “ده أخويا عصام حكايته حكاية كبيرة أوي فعلاً علاقته بيا أنا بالذات مش عارفة أوصفها. بحبه حب مش عادي فعلاً كل سنة بروحله انكلترا بروح هناك بحس إن أنا معايا الدنيا كلها”.

وأضافت: “أخويا عصام واختي عزة الله يرحمها شالو كتير أوي بعد أبويا الله يرحمه. أنا بس مش طالبة حاجة منكم بما إنكم بتحبوني أرجو منكم تدعوله ربنا يتم شفاه على خير. بالله عليكم تدعوله يتم شفاه على خير أنا بحبه أوي”.

وتفاعل معها الكثير من الناشطين الذين استجابوا لطلبها وتمنوا الشفاء للشقيق وتساءل بعضهم عن طبيعة مرضه. وعلقت الفنان فيفي عبده: “‏يا حبيبتي ربنا يشفيه يا رب” وكتبت مي كساب: “ربنا يشفيه ويخليكم لبعض حبييتي” كما تمنى له الشفاء كل من الفنانين محمد شاهين وجومانة مراد وأخرون.