تعرفوا إلى والد و والدة باسم ياخور.. هل تشبهه شقيقته؟

نشر الفنان السوري باسم ياخور، عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” ظهر فيه برفقة أفراد أسرته.

وبدا وهو يقود السيارة فيما يجلس والده إلى جانبه. كما ظهرت والدته في المقعد الخلفي إلى جانب شقيقته وابنها.

وحازت الصورة اعجاب عدد من المتابعين وصل إلى أكثرمن 90 ألفاً في ساعات قليلة. وتعليقاً كتب الممثل: “وأخيراً اجتمعوا الأهل،أختي وابنها ووالدتي ووالدي”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> واخيرا اجتمعوا الاهل اختي وابنها ووالدتي ووالدي💐❤️ @rana_alhariri @royyakhour A post shared by BassemYakhour (@bassemyakhour) on Jul 29, 2019 at 12:00pm PDT



وتفاعل معه الكثير من المتابعين وأبرزهم الفنانة صفاء سلطان التي كتبت: “الله يخليكن لبعض وتجتمعوا عالسعادة والفرح دائماً”. كما علقت الممثلة ديمة الجندي: “الحمدلله عالسلامة ويخليكون لبعض أحلى عالم”.

وجاء في تعليق الفنانة شكران مرتجى: “الحمدلله عالسلامة ويخليكونلبعضأحلىعالم”.كذلك كتب الممثل معتصم النهار: “الله يخليلكن مجموعين بالخير على طول”.