تزامنًا مع عيد ميلادها الـ35 أعادت مجموعة من الحسابات الناشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول عدة صور للفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” ولبعض أفراد عائلتهــا، وعلي رأسهم زوجها السابق الذي أثار دهشة المتابعين بعد الكشف عن هويته.

حيث تزوجت الفنانة ريهام حجاج مرتين، كان الزواج الأول لها من المصور اللبناني “محمد مكاوي“، الشهير بإسم “ميكي”، وكان تلك الزيجه قبل دخولها عالم الفن، وظلت معه لما يقرب من 5 سنوات عاشت خلالهم ما بين إيطاليا والقاهرة وبيروت، وأثمر هذا الزواج عن ولادة ابنتها “جنا”، ولكن لم يكتب لهذا الزواج بالاستمرار حيث حدث الانفصال.

ريهام حجاج قبل الشهرة مع زوجها الأول المصور اللبناني “محمد مكاوي”

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تزوجت الفنانة ريهام حجاج للمرة الثانية في عام 2019 من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، والذي كان متزوج من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وحدث ذلك بعد طلاق ياسمين عبد العزيز منه، مؤكدة أنها لم تكن السبب في هذا الطلاق.

في عيد ميلادها.. حكاية 10 سنوات فنّية بمشوار ريهام حجاج

بدأت ريهام حجاج مشوارها الفني منذ حوالي 10 سنوات بدأت بالمشاركة في فيلم سفاري الذي كان من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب من بينهم رامز أمير وعمر مصطفى متولي وانتقلت ريهام حجاج للعمل في الدراما واشتركت في العديد من المسلسلات منها أزمة سكر.

ولكن بدايتها الحقيقية كانت بالمشاركة بمسلسل شربات لوز مع يسرا والفنان الراحل سمير غانم وشاركت أيضا في بطولة الجزء الأول والثاني من مسلسل “هبة رجل الغراب” حتى تحولت مسيرتها بمشاركتها في مسلسل سجن النسا عام 2014 الذي كان شهادة ميلاد للعديد من النجمات.

وشكلت ريهام حجاج دويتو ناجح مع الفنان عمرو سعد وقدما سويا مسلسل يونس ولد فضة، ووضع أمني، وفيلم مولانا ونالت العديد من المباركات بأدوارهما المشتركة.

حصلت ريهام حجاج على فرصتها في تصدر بوسترات أعمالها بداية من مسلسل كارمن عام 2019 ثم “لما كنا صغيرين” وأخيرا مسلسل وكل ما نفترق الذي قدمته خلال الموسم رمضان 2021 وتخلل هذه التجارب التلفزيونية العديد من المشاركات السينمائية مع نجوم كبار منها القرد بيتكلم، ورغدة متوحشة، ويوم مالوش لازمة الذي قدمت فيها دور كوميدي مع محمد هنيدي وروبي.

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