​هي ” ريما الفضالة “​ ممثلة كويتية معروفة، شقيقتها لوالدها هي الممثلة الكويتية ​” إلهام الفضالة “​، كما أن إبنة خالتها هي الممثلة جواهر، وهي من مواليد السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 1985 في الكويت.

في عام 2011 كان أول ظهور لريما الفضالة على الشاشة، من خلال مسلسل ” ستار الليل”، وبعدها بعام شاركت في مسلسل “سيدة البيت” مع النجمة ​حياة الفهد​، وفي العام نفسه شاركت في مسرحية “قطري 60%” لتحقق نجاحاً بعيداً عن الدراما التلفزيونة، وتنطلق في عالم التمثيل.

ومن أعمال الممثلة ريما الفضالة أيضاً في الدراما التلفزيونية، نذكر “حبر العيون والملافع وغصن مكسور والليوان وبياعة النخي والبيدار وحالة خاصة”، وآخر ظهور لها كان من خلال مسلسل “الحالمون”، الذي قدمته عام 2017.





على الرغم من إنطلاقة ” ريما الفضالة “، وتحقيقها لنجاحات، إلا أن تركيزها على دراستها جعلها تعتذر عن العديد من الأعمال التي عرضت عليها مما أخّر في مسيرتها التي بدأتها منذ سنوات، كما أن ريما إعتبرت بطء خطواتها يعود إلى أنها تفضل أن تنتقي أدوارها، من أن تتواجد بكثرة أو تقدم شخصيات متشابهة سبق وقدمتها.

قطيعة بينها وبين شقيقتها إلهام الفضالة وإتهامها بالصعود من خلال شقيقتها

على الرغم من نفي «ريما» وجود أي خلاف بينها وبين شقيقتها النجمة إلهام الفضالة، بل قالت إن إلهام هي شقيقتها من والدها، ولها كل الإحترام والتقدير مهما إشتدت الخلافات أو الأمور، لكن “عمره الظفر ما يطلع من اللحم لأنه في النهاية لنا اسم أب واحد” على حد قولهاز

ولكن إلهام الفضالة على عكسها قالت ردا على علاقتهما “ما لي شغل فيها ،لا يوجد بيننا علاقة كأخوات عندما تزوج والدي زوجته الثانية تركتهم”، وأضافت بأنها لا تتواصل نهائيًا مع شقيقتها فكل منهما حياتها.

وحينما دخلت شقيقتها المجال الفني علقت إلهام الفضالة، قائلة: ” أنا استغربت جدا من دخول ريما المجال الفني ولا أعلم لماذا قالت بأنها شقيقتي فكان عليها ألا تزج بإسمي في أخبارها أو حواراتها الصحفية لأنني لا اريد لأحد أن يصعد على اسمي وأكتافي”.

ترفض الإغراء والفوازير والرقص لهذا السبب

في لقاء لها قالت ريما الفضالة إنها لا يمكن أن تقدم دوراً فيه إغراء أو جريئاً، كونها كويتية ومن عائلة معروفة وتعرف حدودها، وقالت: “نحن في مجتمع شرقي ولدينا خطوط حمراء، ولا يمكن لفتاة أن تتعدى هذه الخطوط”، وأيضا قالت ريما الفضالة بأنها لا يمكن أن تقدم الفوازير لأن فيها رقصاً، وهذا ما لن تتقبله عائلتها ولا يتناسب معها.

ولكنها في الوقت نفسه منذ دخلت الوسط الفني، وهي تعلم بأن الشائعات ستطاردها، لذلك لا تحاول أن تركز مع الشائعات التي إنطلقت حولها، ولكنها تحاول من خلال أدوارها أن تثبت بأن الفن رسالة راقية.

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