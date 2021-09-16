دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن الأضـــواء، ومن بين هؤلاء الإعلامـيــة المصــرية رضوى الشربيني التي ظهر مؤخرًا شقيقها “محمد” الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث تداول محبو المذيعة رضوى الشربيني فيديو يجمعها بشقيقها خلال زيارة الأخير لها في مكان عملها لتقديم التشجيع ويكون إلى جانبها، وتفاجأت رضوى بحضور شقيقها إلي الاستوديو وعانقته، وتفاعل مع المقطع عدد كبير من النشطاء. الذين أشادوا بعلاقتهــا بشقيقها، كما أشاد البعض الآخر بوسامته وبالشبه بينهما.

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هذا وقد استعدت رضوى الشربينى لتوديع آخر أيام العقد الرابع من عمرها، بجلسة تصوير “فوتوسيشن” أطلقت عليه “ما قبل الأربعين”، وذلك قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد ميلادها.

وظهرت رضوى، فى الصور التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، بإطلالة مميزة وأنيقة بـ”عباية” مفتوحة ومزركشة بألوان صيفية وبطانة من اللون الأبيض، صحبتها بتعليق: “أثناء قضاء آخر أيام قبل ما أتم 40 سنة”.

وكانت الإعلامية رضوى الشربينى هنأت مؤخرا المطرب “أحمد سعد“، على عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، عبر حسابها بموقع انستجرام، ونشرت صورة تجمع بينه وبين زوجته عليا، وهددته بشكل طريف، قائلة: “مبروك يا أحلى عروسة فى الدنيا.. خلى بالك منها يا أحمد لحسن بص”، ليرد عليها أحمد سعد من خلال التعليقات، قائلاً: “خلاص والله الحمد لله على نعمة علياء وشكراً جداً على المباركة”.

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